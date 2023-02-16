Step inside Aryan-Suhana Khan-Palak Tiwari's party, courtesy Orry
Many star kids including Aryan Khan partied with Orhan Awatramani on Sunday, February 12.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Orhan Awatramani aka Orry took to Instagram Stories to share photos from their party.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Suhana Khan is all smiles in the inside photos from the bash.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Palak Tiwari posed with Orry.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Disha Patani posed with Orhan Awatramani.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Shanaya Kapoor party with Orry.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Katrina Kaif's sister Isabelle Kaif and actor Sharvari Wagh with Orhan Awatramani.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
Indian cricketer Shubman Gill was also seen at the party.
(Photo: Orhan Awatramani/Instagram)
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