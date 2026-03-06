Modern Indian Artists Who Revolutionised Global Art Styles

Mar 06, 2026
Often called a pioneer of modern Indian art, Sher-Gil blended European techniques with Indian themes, portraying rural life, women, and everyday realities with emotional depth. Her work helped shape a distinctly Indian modernist visual language.
Source: wikimedia commons
Blending painting, installation, and cultural references, Dodiya’s work bridges Indian history, global art movements, and personal memory.
Source: wikimedia commons
Known for her use of bindis in striking installations and sculptures, Kher reinterprets tradition, gender, and the female body in contemporary art.
Source: wikimedia commons
Souza’s bold, distorted figures and raw expressionist style challenged social norms and introduced a rebellious modernist voice in Indian art.
Source: wikimedia commons
A pioneer of video art and multimedia installations in India, Malani’s work explores feminism, mythology, and political narratives through experimental visual forms.
Source: wikimedia commons
Known for his iconic Bindu series, Raza fused Indian spiritual symbolism with geometric abstraction, redefining modern Indian visual language.
Source: wikimedia commons
Using everyday objects like stainless-steel utensils, Gupta transformed ordinary Indian materials into large scale contemporary sculptures reflecting globalisation and identity.
Source: wikimedia commons
His minimalist compositions, diagonal forms, and powerful themes of violence and human struggle influenced generations of contemporary Indian painters.
Source: wikimedia commons
