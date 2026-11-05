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The Presidential Midterm Curse I Explained

The 2026 US midterm elections have delivered significant political gains and setbacks, shaping the balance of power in Congress. But what exactly are midterm elections, why are they held halfway through a President’s four-year term, and how do they impact the ...

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