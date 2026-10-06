News Video

‘The Fear Has Gone Away’: CJP’s Ashutosh Ranka On October 10 Jantar Mantar Protest

CJP co-convenor Ashutosh Ranka speaks to The Indian Express' Srirupa Goswami about the October 10 Jantar Mantar protest will be peaceful but insists the group will march to the designated protest site even without a permit. Ranka claims CJP leaders could ...

Advertisement
UP NEXT
Telangana Registers First FIR Over ‘Illegal’ Form 7s, BJP Agent Booked
Telangana Registers First FIR Over ‘Illegal’ Form 7s, BJP Agent Booked
More in News video
View All
Trending