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Telangana Registers First FIR Over ‘Illegal’ Form 7s, BJP Agent Booked

Telangana has registered its first FIR over alleged misuse of Form 7 during the ongoing Special Intensive Revision of electoral rolls. A BJP Booth Level Agent has been booked in Hyderabad’s Musheerabad after allegedly submitting 30 pre-printed Form 7s seeking deletion ...

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Chhattisgarh Village Denies Burial Land To Tribal Christians, Cites PESA Law
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