IAF aircraft carrying Indian officials lands in Jamnagar, Gujarat
Afghan Civilian clinging on to tyre of airplane, falls mid-air
Taliban leaders enter Afghan presidential palace
‘I can’t believe the world has abandoned us’
Indian Express Newspaper Aug 16 | Taliban take Afghanistan, PM’s goal of “Amrit Kaal”,
PTR Palanivel Thiaga Rajan: ‘A competent, powerful Union govt is clearly needed'
IAF aircraft carrying Indian officials lands in Jamnagar, Gujarat
Taliban soldiers seen enjoying rides at an amusement park in Kabul
'I can’t believe the world has abandoned us'