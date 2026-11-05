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Exclusive: Suspended ACP Manasvi Vashishtha Opens Up About His Suspension Post Police Protest

Delhi Police Protest: ACP Manasvi Vashishtha was suspended after he joined a protest staged by the Delhi police personnel outside the Delhi police headquarter. But after what was called a 'successful dialogue' ACP Vashishtha was served a notice of suspension. The ...

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