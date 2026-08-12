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Neha Bora on Jantar Mantar Protests, JNU, Umar Khalid and the Left | Exclusive Interview

Neha Bora, the national president of the All India Students Association (AISA), has emerged as one of the prominent faces of India’s recent student protests — from a 23-day hunger strike at Delhi’s Jantar Mantar to the ongoing agitation by students ...

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