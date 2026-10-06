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Maharashtra’s Growing Unrest: SIR, MPSC Protests and the Anger Over Jobs, Elections & Governance

Maharashtra is witnessing protests on multiple fronts — from SIR and voter deletions to MPSC paper leaks, unemployment and student unrest. Why are these issues bringing people onto the streets, and is the state seeing a deeper crisis of jobs, governance ...

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