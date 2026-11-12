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Indian-Origin Man Naresh Bhatt Convicted Of Wife’s Murder After Hiding Her Body

An Indian-origin man in the United States, Naresh Bhatt, has been convicted of kiling his wife, Mamta Kafle Bhatt, more than two years after she went missing in Virginia. During his trial, Bhatt admitted to hiding and disposing of her remains ...

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