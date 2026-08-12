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India Is Not in a 1991 Crisis. But There’s a New Risk | Indian Express Special

India’s external debt has reached a record $762.8 billion. But does that mean the country is heading towards another 1991-style Balance of Payments crisis? ...

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