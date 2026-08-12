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IAS Tukaram Mundhe: The Man Behind Maharashtra’s FDA Crackdown

IAS officer Tukaram Mundhe is once again in the spotlight as Maharashtra’s Food and Drug Administration (FDA) steps up its crackdown on food adulteration and safety violations. The drive has involved extensive inspections of restaurants, food businesses and manufacturers, with action ...

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