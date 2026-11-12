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Haridwar Cleans the Ganga Before 2027 Ardh Kumbh, But Can 18 Days of Work Tackle Years of Pollution?

Every year, the Ganga recedes in Haridwar for around 18 days, exposing a riverbed buried under plastic, discarded clothes, footwear and ritual waste. This year, nearly 150 metric tonnes of waste were removed ahead of the 2027 Ardh Kumbh. But with ...

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