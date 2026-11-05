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ECI Restores Oversight of IT Chief Seema Khanna 3 Months After Two Election Commissioners Objected

Three months after two Election Commissioners raised objections to a controversial work allocation order, the Election Commission of India has issued a fresh order restoring oversight of its IT and ICT divisions. The July 28 order had placed the IT division, ...

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