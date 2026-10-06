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Chhattisgarh Village Denies Burial Land To Tribal Christians, Cites PESA Law

A Gram Sabha in Chhattisgarh’s Sukma district has passed a resolution refusing to provide community land for the burial of tribal Christians. The village has also restricted the entry of pastors for religious activities and cited the Panchayats (Extension to Scheduled ...

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