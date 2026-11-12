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Chhath Puja Rush: Barricades, Queues And Massive Crowds At New Delhi Railway Station

As Chhath Puja approaches, New Delhi Railway Station is witnessing an extraordinary rush of passengers heading to Bihar to celebrate the festival with their families. ...

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