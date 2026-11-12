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BJP Plans Special Parliament Session in November? Delimitation Bill, Numbers Game Explained

Is the BJP preparing to convene a special session of Parliament in November, ahead of the regular Winter Session scheduled for December? The Indian Express has learnt that the government is weighing the possibility of a special session, with the Delimitation ...

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