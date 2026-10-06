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Bengal Tribunal Judges Flag EC Portal Gaps: ‘Can’t Restore Deleted Voters’

More than a dozen Tribunal judges in West Bengal have flagged several problems with the Election Commission’s portal used to process appeals by voters deleted during the Special Intensive Revision. The judges said the portal does not allow them to serve ...

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