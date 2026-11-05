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At Least 2 Dead, Several Feared Trapped in Old Delhi Building Collapse; Massive Rescue Underway

A three-storey under-construction building collapsed in Old Delhi’s Chawri Bazaar area on Thursday morning, leaving at least two people dead and up to several others feared trapped under the rubble. The Delhi Fire Services received the initial call at 9:50 AM ...

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