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AMU, Jamia Revive Student Politics: Can Campus Elections Shape a New Generation of Muslim Leaders?

After years without elected student unions, Aligarh Muslim University (AMU) and Jamia Millia Islamia are witnessing a revival of student politics. From Jamia's 19-day agitation to AMU's return to elections after eight years, students have fought to reclaim their right to ...

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