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Rahul Gandhi Joins Sit-In at India Gate Over Ankita Bhandari Murder Case | Ground Report

Leader of Opposition Rahul Gandhi joined a sit-in at India Gate in New Delhi on Wednesday, standing in solidarity with the parents of Ankita Bhandari, the 19-year-old receptionist murdered in Uttarakhand in September 2022. ...

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