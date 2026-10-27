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Kolkata Police Recreate Behala ‘Parade’ Case, March Accused Shirtless | Watch

Police made the accused march shirtless in Kolkata, and the act has drawn mixed reactions from the public. Some residents say it sends a strong message to offenders, while others question whether such public display of the accused is legal or ...

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