Explained

Karnataka Voter Roll Shrinks By 18% After SIR, Slide Second Steepest

Karnataka’s electoral roll has shrunk by 18 per cent after the SIR exercise and the publication of the final electoral roll on October 27, 2026. This is the second sharp decline among all the states and Union Territories across India where ...

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