Explained

India-China LAC Face-Off: What’s Happening in Arunachal Pradesh?

Indian and Chinese troops have reportedly faced off at multiple locations along the Line of Actual Control (LAC) in Arunachal Pradesh. Indo-Tibetan Border Police Director General Shatrujeet Kapur confirmed that the face-offs had taken place and that the situation continued. ...

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