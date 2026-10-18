Explained

How Far Will the RBI Go to Defend the Rupee? The $80 Billion Question | Indian Express Special

The Indian rupee has weakened sharply against the US dollar in 2026, even as the Reserve Bank of India (RBI) deploys extraordinary measures to support the currency. From tightening foreign exchange derivative rules and raising the cost of hedging to opening ...

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