Explained

Greenopolis Homebuyers’ 11-Year Wait: Paid Up to 90%, Still No Dream Home| Ground Report

For nearly 1,300 Greenopolis homebuyers in Gurugram, a promised home has turned into an 11-year wait. With large sums paid, unfinished towers and years of legal battles, buyers are still waiting for possession. What happened to the project — and how ...

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