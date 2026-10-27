Explained

EC Tells SC SIR Decisions Were ‘Unanimous’ — But What Remains Unanswered?

The Election Commission of India has told the Supreme Court that three decisions related to the Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls were taken unanimously. But an Indian Express investigation published on September 23 found that two Election Commissioners had ...

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