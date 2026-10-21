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Delhi Pollution Plan: 40 Sites, Rs 104 Crore Investment, 20% Emission Cut Target | Rekha Gupta |

Delhi Pollution: The Delhi government has rolled out a ₹104-crore pilot project to tackle air pollution at 40 public and commercial locations across the capital, targeting a 20% reduction in PM10 and PM2.5 levels at each site. The one-year initiative will ...

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