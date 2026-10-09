Explained

Delhi Police Tracks 2,873 With Criminal Records Ahead Of CJP’s October 10 Protest

Ahead of the CJP’s October 10 protest at Jantar Mantar, Delhi Police is tracking 2,873 people with criminal records who were earlier flagged through facial recognition during the group’s July protest. Police are reaching out to PG owners and RWAs, monitoring ...

Advertisement
UP NEXT
CJP Slams Govt Over Train Cancellations; Abhijeet Dipke Takes Dig at PM Modi Over His Health
CJP Slams Govt Over Train Cancellations; Abhijeet Dipke Takes Dig at PM Modi Over His Health
More in Explained
View All
Trending