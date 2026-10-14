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Delhi Court Issues Fresh Summons To Dhruv Rathee In 2018 Defamation Case | Watch

A Delhi court has issued fresh summons to YouTuber Dhruv Rathee in a 2018 defamation case filed by Vikas Pandey. The court was informed that Rathee is currently in India and staying in Gurugram. The case stems from a 2018 video ...

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