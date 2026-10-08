Explained

CJP Bengaluru Protest: Dhruv Rathee Raises Questions Over SIR & Voter Deletions

Dhruv Rathee speaks at the CJP Bengaluru protest, raising questions over voter-list revisions and the Special Intensive Revision (SIR).He refers to the deletion of around 70,000 voters in West Bengal and around 65 lakh names in Bihar, questioning why details ...

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