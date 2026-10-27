Explained

Centre’s New E100 Fuel Rule Change And What It Means For You

Amid the ongoing debate over the use of E20 fuel, the Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) Monday notified a key change in the Central Motor Vehicle Rules, allowing the flex-fuel vehicles to run on up to E100 or nearly ...

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