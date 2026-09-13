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Why are thousands of Delhi’s flats empty while families wait for homes? | Ground Report

Families across Delhi paid for rehabilitation flats under the city’s housing policy. More than a decade later, many are still waiting, even as thousands of these flats remain vacant, incomplete or unfit to live in. The Indian Express’s Bhuvan Malik reports ...

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