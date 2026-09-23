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Sukhbir Singh Sandhu & Vivek Joshi: Who Are The 2 ECs Who Objected To SIR?

Who are Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, the two Election Commissioners who objected to the SIR process? Here’s a look at their backgrounds, careers and roles in the Election Commission.

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