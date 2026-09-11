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Nepal Floods: The Photograph That Led Us to a Family Torn Apart by the Trishuli | Reporters' POV.

Nepal Floods: A photograph found in the mud became the only clue to a family torn apart by Nepal’s devastating August 26 floods. We returned to Betrawati to find the people behind the seven smiling faces — and trace what happened ...

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