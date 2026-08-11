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NEET Protest: Why RSS Chief Mohan Bhagwat Is Pushing BJP for Course Correction| The West Side Story

From the 2024 election setback to the Gen Z protests, RSS chief Mohan Bhagwat has been signalling the need for course correction within the BJP. What is Bhagwat’s message to the party, and why does it matter now? Girish Kuber decodes ...

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