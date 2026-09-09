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Manipur Man Beaten To Death In Delhi For Objective Over Noise And Drinking

Manipuri musician Chongtham Vikram Singh was allegedly beaten to death on the night of September 6 in Delhi. A prominent name in Manipur's music scene himself, he is the son of classical and playback singer Chongtham Kamala. According to police and ...

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