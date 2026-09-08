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India’s BRICS Challenge: Can It Bridge the Divide | BRICS Summit 2026 | Express Newsroom

BRICS Summit 2026: As India chairs BRICS, building consensus between warring sides could be its toughest diplomatic challenge. Can India bridge the divide and bring the grouping together? In The Indian Express Newsroom, Neeta Sharma breaks down the details with Shubhajit ...

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