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Delhi SIR: Supreme Court Flags ‘Mechanical’ Notices To Voters, Seeks ECI Response| Explained

The Supreme Court has raised concerns over how Delhi’s SIR is being carried out, saying notices to “doubtful” voters appear to have been issued mechanically.

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