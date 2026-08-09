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Bengal BJP Cracks Down on 325 Workers Over Extortion, Corruption Charges | TMC ‘Culture’ Returns?

Just months after coming to power in Bengal, the BJP is facing allegations of extortion and corruption within its own ranks. The party has suspended around 25 workers and issued show-cause notices to over 300 others, amid allegations of “TMC culture” ...

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