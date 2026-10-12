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‘Poora Desh Jantar Mantar Banega’: CJP Vows Comeback, Rejects Denotification Of Protest Site

Cockroach Janata Party (CJP) media coordinator Vijay Mallangi speaks to Srirupa Goswami, he says the party will continue its protest against CEC Gyanesh Kumar despite Jantar Mantar being denotified as an official protest site. After submitting an intimation letter to Delhi ...

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