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India’s Tourism Future: Gajendra Singh Shekhawat On Gen Z, Heritage & Vande Mataram

Union Minister for Culture and Tourism Gajendra Singh Shekhawat joins The Indian Express Idea Exchange for a wide-ranging conversation on India’s tourism growth, foreign tourist arrivals, overtourism, solo women travellers, Gen Z outreach and the government’s 2047 tourism target. ...

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