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Exclusive Interview: Uttar Pradesh Cheif Electoral Officer Navdeep Rinwa Speaks on Pilibhit Issue

In Uttar Pradesh’s Pilibhit district, around 10,000 voter names were allegedly altered months after the Special Intensive Revision (SIR) exercise and the publication of the final electoral rolls, leading to an FIR against two Electoral Registration Officers (EROs) and a computer ...

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