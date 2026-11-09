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Why Ranbir Kapoor-Yash's Ramyana Part 1 is a must-watch

From its grand cinematic scale, visual effects and world-building to its storytelling, casting and interpretation of the epic, we break down the many elements that make this Ramayana adaptation one of the most anticipated projects in Indian cinema.

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