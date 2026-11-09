Entertainment Video

Vir Das on returning to Bollywood, his third International Emmy nomination

Vir Das talks about returning to Bollywood and why he did the show Call Me Bae just for fun. The comedian also speaks about his third International Emmy nomination in the Comedy category for his Netflix show Fool Volume, and his ...

Advertisement
UP NEXT
Why Ranbir Kapoor-Yash’s Ramyana Part 1 is a must-watch
Why Ranbir Kapoor-Yash’s Ramyana Part 1 is a must-watch
More in Entertainment video
View All
Trending