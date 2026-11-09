Entertainment Video

Rasika Dugal on making ends meet and finding work in Bollywood

Rasika Dugal looks back at the struggles of her early acting career. She also shares why working with Irrfan Khan remains such a beautiful part of her journey as an actor.

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