Entertainment Video

Manoj Bajpayee, Neeraj Pandey on Gajab Raat, box office obsession

Actor Manoj Bajpayee and filmmaker Neeraj Pandey discuss their long-standing creative collaboration, and the evolving writers' ecosystem in Hindi cinema. They also share their thoughts on box-office comparisons.

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