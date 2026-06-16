Captured in the iconic frame alongside PM Modi were key world leaders, including European Council President Antonio Costa, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi, US President Donald Trump, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Friedrich Merz, UK Prime Minister Keir Starmer, Canadian Prime Minister Mark Carney, Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, European Commission President Ursula von der Leyen, and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva (Source: Photo by AP)