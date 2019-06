CUCET result 2019: How to check Step 1: Visit the official website cucetexam.in Step 2: Click on the result link Step 3: A new tab will open Step 4: Login using your registration number/roll number Step 5: Click submit Step 6: The result will be displayed Step 7: Download and take a print out for future reference



READ/Full coverage CUCET result 2019 declared: How to check marks online