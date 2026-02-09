Pune Zilla Parishad Election Results 2026 LIVE: Pune District Council Election Result Ward-wise, Party-wise

|Ankush Sakharam Amale
|Nationalist Congress Party
|1
|10428
|Mohit Sudam Dhamale
|Nationalist Congress Party
|2
|11275
|Sharadrao Kisan Lende
|Nationalist Congress Party
|3
|9185
|Pandurang Tukaram Pawar
|Nationalist Congress Party
|4
|12150
|Ashatai Dattatray Buchake
|Shivsena
|5
|12698
|Gulab Vitthal Parkhe
|Shivsena
|6
|8684
|Devram Sakharam Lande
|Shivsena
|7
|8289
|Rupa Jayant Jagdale
|Nationalist Congress Party
|8
|10301
|Devidas Dattatray Darekar
|Shivsena
|9
|11024
|Tulsi Sachin Bhor
|Nationalist Congress Party
|10
|12686
|Vivek Prataprao Walsepatil
|Nationalist Congress Party
|11
|13883
|Aruna Dattatray Thorat
|Nationalist Congress Party
|12
|12486
|Sunita Sonbhau Gawade
|Nationalist Congress Party
|13
|13020
|Rajendra Ranjit Jagdale
|Nationalist Congress Party
|14
|13529
|Swati Dattatraya Pachundkar
|Nationalist Congress Party
|15
|13847
|Savita Eknath Bagate
|Nationalist Congress Party
|16
|11589
|Kusum Dhairyashil Mandhare
|Nationalist Congress Party
|17
|11706
|Rekha Mangaldas Bandal
|Lokshahi Kranti Aaghadi
|18
|12985
|Sujata Ashokrao Pawar
|Nationalist Congress Party
|19
|15854
|Atul Mahadev Deshmukh
|Bhartiya Janata Party
|20
|10809
|Tanuja Sandip Ghanwat
|Shivsena
|21
|12554
|Babaji Ramchandra Kale
|Shivsena
|22
|14331
|Nirmala Sukhadev Pansare
|Nationalist Congress Party
|23
|15476
|Dipali Keshav Kale
|Nationalist Congress Party
|24
|10532
|Rupali Shrikant Kad
|Shivsena
|25
|7685
|Sharad Anandrao Bute
|Bhartiya Janata Party
|26
|12709
|Shobha Sudam Kadam
|Nationalist Congress Party
|27
|11566
|Nitin Annasaheb Marathe
|Bhartiya Janata Party
|28
|12275
|Baburao Abaji Waikar
|Nationalist Congress Party
|29
|10389
|Kusum Dnyaneshwar Kashikar
|Nationalist Congress Party
|30
|8003
|Alka Ganesh Dhanivale
|Bhartiya Janata Party
|31
|13829
|Sagar Kisan Katkar
|Shivsena
|32
|11892
|Shankar Hiraman Mandekar
|Nationalist Congress Party
|33
|9472
|Anjali Dnyanoba Kamble
|Nationalist Congress Party
|34
|9674
|Mangal Nitin Jangam
|Nationalist Congress Party
|35
|6544
|Dnyaneshwar Pandharinath Katke
|Shivsena
|36
|14279
|Kalpana Subhash Jagtap
|Nationalist Congress Party
|37
|14258
|Kirti Amit Kanchan
|Nationalist Congress Party
|38
|11981
|Sunanda Raghunath Shelar
|Independent
|39
|9892
|Dilip Parshuram Ghule
|Nationalist Congress Party
|41
|7844
|Vandana Mahadev Kodre
|Bhartiya Janata Party
|42
|6149
|Surekha Shailendra Choure
|Nationalist Congress Party
|43
|8346
|Anita Tukaram Ingale
|Nationalist Congress Party
|46
|12469
|Laxman Balkrushna Satpute
|Nationalist Congress Party
|50
|12126
|Veerdhaval Krushnrao Jagdale
|Nationalist Congress Party
|51
|12933
|Ganesh Bhiku Kadam
|Nationalist Congress Party
|53
|14212
|Dataatraya Maruti Zurange
|Indian National Congress
|55
|11064
|Dilip Sopan Yadav
|Shivsena
|56
|11631
|Shalini Shivaji Pawar
|Shivsena
|57
|9201
|Shalaka Kuldip Konde
|Shivsena
|60
|12825
|Vitthal Dinkar Awale
|Indian National Congress
|61
|14187
|Ranjit Shivajirao Shivatare
|Nationalist Congress Party
|62
|17731
|Bharat Malhari Khaire
|Nationalist Congress Party
|63
|16770
|Rohit Rajendra Pawar
|Nationalist Congress Party
|64
|19617
|Rohini Raviraj Taware
|Nationalist Congress Party
|65
|18497
|Vishwas Narayan Devkate
|Nationalist Congress Party
|66
|12839
|Pramod Bhagvanrao Kakade
|Nationalist Congress Party
|67
|18089
|Minakshi Kiran Taware
|Nationalist Congress Party
|68
|17145
|Hanumant Kalyanrao Bandgar
|Nationalist Congress Party
|69
|11135
|Pravinkumar Dashrath Mane
|Nationalist Congress Party
|70
|15644
|Abhijit Rajendra Tambile
|Nationalist Congress Party
|71
|14561
|Bharati Mohan Dudhal
|Indian National Congress
|72
|13445
|Vaishali Prataprao Patil
|Nationalist Congress Party
|73
|13873
|Sagar Malhari Bhosale
|Indian National Congress
|74
|12436
|Ratnaprabha Shahajirao Patil
|Indian National Congress
|75
|15577
|Archana Pravin Kamthe
|Nationalist Congress Party
|40
|7636
|Jayshri Satyavan Bhumkar
|Bhartiya Janata Party
|44
|7397
|Jayshree Babasaheb Pokale
|Bhartiya Janata Party
|45
|6385
|Pooja Navnath Parge
|Nationalist Congress Party
|47
|9275
|Poonam Nanasaheb Dalavi
|Rashtriya Samaj Paksha
|48
|10557
|Rani Harshal Shelke
|Nationalist Congress Party
|49
|13183
|Sarika Rajendra Pansare
|Nationalist Congress Party
|52
|13379
|Jyoti Rajaram Zende
|Shivsena
|54
|11092
|Amol Ulhas Nalawade
|Indian National Congress
|58
|5564
|Dinkar Sonaba Dharpale
|Indian National Congress
|59
|4287